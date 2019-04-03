Polisgücü'nün sultanları gol olup yağıyor

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi ilk etabı Gaziantep'te devam ederken Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı ligde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Ligdeki ilk karşılaşmasında Haydarpaşa Spor karşısında 11-0 kazanan ekip ikinci maçında da rakibi Kırıkkale Spora fark atarak 8-0'lık bir skorla liderliğini sürdürdü. Maç sonrası sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Sultanlarımla gurur duyuyorum” dedi

Gaziantep'in ev sahipliğinde devam eden Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi ilk etabında ikinci maçını Kırıkkale Spor Kadın Hokey takımıyla yapan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı rakibini 8-0'lık farklı bir skorla yenerek liderliğini sürdürdü. İlk maçını 11-0 kazanan Gaziantep Polisgücü iki maçta toplam 19 gol atarken 6 puanla liderliğini namağlup unvanla devam ettirdi. Maç sonrası sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Sultanlarımla gurur duyuyorum. Avrupa Şampiyonası öncesi yeniden Türkiye Şampiyonu olarak Süper Lig şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum” dedi.

"Sporcularımla gurur duyuyorum"

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının sadece Gaziantep için değil Türkiye içinde önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden takım antrenörü Ayşe Kasım “Sporcularım bu gün de yüksek performans sergiledi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu takım sadece Gaziantep'in değil Türkiye'nin de gurur kaynağıdır. Ligin ilk ve ikinci etaplarını lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını Gaziantep'e kazandırmak ardından da Avrupa Şampiyonlar Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olarak şampiyonluk kupasını Türkiye'ye kazandırarak Gaziantep'e getirmek istiyoruz” dedi.