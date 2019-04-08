Polisgücünün Sultanları Ligin ilk etabını lider tamamladı

Türkiye'nin efsane takımı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ligin ilk etabında sahalarda rakiplerine gol yağdırarak ligi 21 puanla lider tamamladı.

Son maçını Bolu Belediye Spor Kulübüyle yapan hokeyin sultanları bu maçta da rakiplerini 4-2'lik skorla yenerek namağlup unvanlarını korudular. Başkan Kaplan kadın ve erkek takımlarını kutlayarak, “Önümüzde Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. İki Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek hedefimizdir” dedi.

Türkiye'de hokeyin hızla yaygınlaşması sürerken Gaziantep'te yapımı tamamlanan açık alan hokey sahası ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı. 2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Erkekler Türkiye Süper Ligi birinci etabına ev sahipliği yapan Gaziantep bu kez de 2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Kadınlar Türkiye Süper Ligi birinci etabına ev sahipliği yaptı. Ligin favori takımı Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı ligin ilk etabını son maçında Bolu Belediye Spor Kadın Hokey Takımını 4-2'lık skorla yenerek liderliğini korudu. Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, Başkan Mehmet Kaplan Başkan Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Acar, Celal Akarçay, Ömer Güzeldal ve İsmail Eryoldaş ile kalabalık bir seyircinin izlediği maç heyecanlı geçti. Çekişmeli geçen maçta efsane takımın oyuncuları üstünlük kurarak rakiplerine geçit vermedi. Son maçların yapılmasının ardından ligin ilk etabı tamamlanırken, ikinci etabın Gaziantep açık alan hokey sahasının fiziksel yetersizliği nedeniyle Osmaniye'ye verilebileceği söylentisi Gaziantepli hokeycileri üzdü. 2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Erkekler Türkiye Süper Ligi birinci etabını efsane takım 7 maç, 51 gol 21 puanla lider tamamladı.

Ligi lider tamamlayan takımı ve teknik heyeti kutlayan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Beklediğimiz sonuca ulaştık. Sultanlarımızı ve onlarda büyük emekleri bulunan antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarı ekip işidir. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ekip ruhuyla hareket ederek erkeklerden sonra kadınlar takımında da Süper ligi lider tamamlamıştır. Önümüzdeki süreçte ikinci etabı da lider tamamlayarak Süper Lig şampiyonluk kupalarını Gaziantep'e getireceğiz. Önümüzde haziran ayında Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasıyla Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenecek olan Açık Alan Kadınlar Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. Rotamız Avrupa Şampiyonu olmak ve iki kupayı da Gaziantep'e getirmektir” şeklinde konuştu.

Vali Gül ve Başkan Şahin alkışı hak ediyor

Spor alanında kentin gelişmesi için birçok proje başlatan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Sayın Valimiz Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e spor adına teşekkür ediyoruz. Yapımı tamamlanan sahamızın eksiklerinin de bir an önce bitirilmesi özellikle ulaşım, aydınlatma ve tribünün yapımının sağlanması kentimize büyük organizasyonlar getirecektir. Spor turizminin gelişmesi elbette kentin ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa'ya mal olmuş bir takım

Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının dünyada bilinirliğinin çok yüksek olduğunu ifade eden Polisgücü kadın hokey takımı antrenörü Ayşe Kasım, “Bugün ligi lider tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımı, sporcularımızı, emeği geçen ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımız Mehmet Kaplan'ı, kulüp yönetimini, bizlere sonsuz destek sağlayan Gazianteplilere teşekkür ediyorum. Tabi ligin ikinci etabında da liderliğimizi koruyarak şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Önümüzde Ukrayna da yapılacak olan Açık Alan Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Şampiyonası var. Bununla ilgili gerekli alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Sporcu transferlerimizi yaptık. Türkiye'yi temsil edeceğimiz bu şampiyonanın galibi olacağımıza ve bir kez daha Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye kazandıracağımıza inancımız sonsuz” diye konuştu.