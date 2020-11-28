Polisi görünce maskelere sarıldılar

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir işçi servisinde yolcular, yanlarında seyir eden polis ekiplerini görünce maskelerine sarıldı. Üzerinde "maskesiz binilmez" uyarısının da bulunduğu aracı durduran ekipler, kuralları ihlal eden yolcu ve araç sürücüsüne ceza kesti.

Gaziantep'te seyir eden bir işçi servisindeki yolcuların maskelerini takmadığını tespit eden polis ekipleri, bir süre minibüsü takip ederek, cep telefonu ile maskelerini kullanmayan yolcuları tespit etti. Polislerin kendilerini takip ettiğini ve görüntülediğini fark eden yolcular ise hemen maskelerine sarıldı. Kimisi cebinden ve çantalarından çıkardığı maskelerini kullanırken kimisi ise çenesinde olan maskesini çekerek ağzını kapattı. Polisler, kendilerini bile şaşırtan görüntünün ardından hemen minibüsü durdurarak, minibüs sürücüsü ve maskelerini kullanmayan yolculara para cezası kesti.

Ekipler, kent genelinde gün boyu sürdürdükleri denetimlerde 3 bin 910 araç kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve trafik kurallarını ihlal gibi çeşitli sebeplerden toplamda 855 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Denetimlerde 56 araç trafikten men edilerek 4 kişinin sürücü belgesine el konuldu.