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Polisi vuran şahıslar yakalandı

Gaziantep’te kavgayı ayırmaya giden polisi tabancayla vurarak yaralayan şahıslar yakalandı.

Gaziantep'te kavgayı ayırmaya giden polisi tabancayla vurarak yaralayan şahıslar yakalandı.


Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nu tabanca ile vurulması olayına karışan 5 şüpheli Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İki grup arasında silahlı kavgayı ayırmaya giden polislerden Ekrem Kurtoğlu kavga sırasında çıkan kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı polis memuru hastane kaldırılırken, şüpheliler ise olay yerinde kaçmıştı. Ekipler, olay sonrası yaptıkları inceleme sonucu kavgaya karışan M.Ö., V.Ö., K.Ö., H.A., A.Ö. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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