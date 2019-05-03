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Polisi yaralayan şahıslar yakalandı

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde ihbara giden polislere ateş açan ve bir polisin omuzundan yaralanmasına neden 2 şahıs ile onlara yardım eden diğer 2 kişi yakalandı.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde ihbara giden polislere ateş açan ve bir polisin omuzundan yaralanmasına neden 2 şahıs ile onlara yardım eden diğer 2 kişi yakalandı.


Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde tabancayla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine ateş açan ve polis memuru Mehmet Yılmaz'ın (35) yaralanmasına sebep olan A.U., B.S., D.B. ve C.A. isimli 4 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar 2 kişinin havaya ateş açtığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden devriye ekibini gören şahıslar kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli daha sonra polise ateş açtı. Polisin ateşe karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru omuzundan yaralanırken, şahıslardan biri kaçmış diğeri de yakalanmıştı.


Yapılan çalışmaların ardından olaya karışan 2 şahıs ile onlara yardım ettiği tespit edilen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Farklı adreslerde yakalanıp gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinden sonra adli makamlara sevk edildi.


Omuzundan yaralanan polis memurunun durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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