Polisler çocuk dilencileri topladı

Gaziantep'te çocuk dilenciliğiyle mücadele eden Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilendiği tespit edilen 3 çocuğu ailesine teslim etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Dilencilikle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde kendilerini ve vatandaşlarımızı zor durumda bırakarak dilenen 3 çocuktan bir'i ilk defa tespit edildiği için ailesine gerekli uyarılar yapılarak ailesine teslim edildi. Diğer iki çocuğun ailesine ise Kabahatler Kanundan işlem yapıldığı belirtildi.