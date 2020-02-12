Polisler velilerin hataları için çocukları tembihledi

Gaziantep'te sürücülerin trafikte yaptığı hatalı davranışları kliple öğrencilere gösteren polisler, çocukları trafik kurallarını ihlal eden velilerini uyarmaları konusunda tembihledi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile özellikle ilkokul çocuklarında trafik farkındalığı oluşturmayı amaçlayan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın son durağı Gaziantep oldu. Proje kapsamında Gaziantep'te bulunan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Akkent Uzay Çatılı Pazar Yeri'nde öğrencileri ağırladı. Eğitimlerde öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik polislerinden aldıkları teorik eğitimin ardından meydanda hazırlanan özel alanda pedallı araç kullandı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde, trafik polisleri tarafından, öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri durumlar karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Hazırlanan özel kliplerle hatalı davranışta ve kural ihlali yapan sürücüler örneklerle gösterildi. Polisler, araç kullanırken kulağında telefon ile konuşan babasını kendisine has üslup ile uyaran bir kız çocuğu ile ilgili görüntülerden etkilenen çocuklara sıkı sıkı tembihlerde bulundu. Ekipler, çocuklardan trafiği tehlikeye sokan davranışlarda bulunan ve trafik kurallarını ihlal eden anne ve babalarını klipteki çocuk gibi uyarmalarını istedi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı, 13 Şubat tarihinde ise Güvenevler Uzay Çatılı Pazar Yeri'nde Gaziantepli öğrencilerle buluşmaya devam edecek.