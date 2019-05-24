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Polislerden otobüs şoförlerine eğitim

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından otobüs şoförlerine eğitim verildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından otobüs şoförlerine eğitim verildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde otobüs şoförlerine eğitim verildi. Bayram dönemlerinde trafik yoğunluğunun arttığını hatırlatan ekipler, yoğun trafikte vatandaşların huzur ve güvenliliğini sağlanması gerektiğini hatırlattı. Ramazan ayında ve bayramlarda da yollara düşen şoförlere dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran ekipler, trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini söyleyerek, diğer araç ile yayaların haklarının da çiğnenmemesi gerektiğini kaydetti. Ekipler, insanların sağ salim tatile ve evlerine gidebilmeleri için başta otobüs sürücülerine önemli sorumluluk düştüğünü de belirtti.


Polisler sürücüleri kurallara uyulmaması halinde ise sıklaştırılan denetimlerde ciddi miktarlarda para cezalarının kesileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

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