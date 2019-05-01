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Polisten çakma ürünlere operasyon

Gaziantep polisinin 9 iş yeri ve 2 depoya yaptığı baskında ünlü firmalara ait ürünlerin taklidi olduğu değerlendirilen yedek parça, ayakkabı ve deterjan ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, taklit ürünlerin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, kent merkezindeki 9 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenledi. Baskında ünlü markaların taklidi olduğu değerlendirilen 11 bin 369 adet telefon yedek parçası, 140 çift ve 405 adet ayakkabı üst sayası, 1 adet rot başı, çeşitli kilolarda dolu ve boş 816 adet çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı poşet ve kutusu ile 5 adet terazi, 1 adet poşet ağzı yapıştırma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 569 bin 200 TL olduğu belirtildi.

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