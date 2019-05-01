Polisten çakma ürünlere operasyon

Edinilen bilgiye göre, taklit ürünlerin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, kent merkezindeki 9 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenledi. Baskında ünlü markaların taklidi olduğu değerlendirilen 11 bin 369 adet telefon yedek parçası, 140 çift ve 405 adet ayakkabı üst sayası, 1 adet rot başı, çeşitli kilolarda dolu ve boş 816 adet çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı poşet ve kutusu ile 5 adet terazi, 1 adet poşet ağzı yapıştırma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 569 bin 200 TL olduğu belirtildi.