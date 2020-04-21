İhlas Haber Ajansı

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Polisten duygulandıran klip

Güvenlik hizmetlerinin yanında sosyal faaliyetler de yürüten Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar bir kliple anlatıldı.

Duygusal anların yaşandığı klipte çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.


Sosyal medya üzerinden valilikle iletişime geçen çocuklar, Toplum Destekli Polis ekiplerince ziyaret edildi. Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ise gün içerisinde evlerinden alınarak oyun parkına götürülerek eğlendirildi. Öte yandan pazarlar ve mahalleler tek tek gezen ekipler vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirdi. Ekiplerin sosyal çalışmaları bir kliple anlatıldı. Klipte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

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