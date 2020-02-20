Polisten kaçmanın bedelini ağır ödediler

Gaziantep'te polisten kaçan 2 şahıstan birine kamyon çarptı, diğeri ise beton duvardan düştü.

Edinilen bilgiye göre, Beykent Mahallesi'nde çekici yardımıyla bir aracı çalan 2 şahıs, polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına da uymayan şahıslardan birine kamyon çarptı, diğeri ise duvardan düştü.

Yaralanan her iki şahıs da polis ekipleri tarafından yakalanarak önce hastaneye götürüldü. Tedavilerinin ardından taburcu edilen şahıslar gözaltına alındı