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Polisten karbonmonoksit gazı uyarısı

Gaziantep’te polisler, kış mevsimi ile birlikte artan sobadan sızan gazdan zehirlenmelere karşı vatandaşları uyararak, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için bilgilendirme broşürü dağıtılıyor.

Gaziantep'te polisler, kış mevsimi ile birlikte artan sobadan sızan gazdan zehirlenmelere karşı vatandaşları uyararak, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için bilgilendirme broşürü dağıtılıyor.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şubesi ekipleri, kış mevsimi ile birlikte artan sobadan sızan gazdan zehirlenmelere karşı vatandaşları uyarıyor. Karbonmonoksit vak'alarının yaygın olarak yaşandığı 8 ayrı mahallede vatandaşlarla toplantı yapan ekipler, sobanın doğru şekilde yakılması, soba yakılmadan önce ve soba yakıldıktan sonraki süreçte yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriyor. El broşürleri de dağıtan ekipler, karbonmonoksit vakasından şüphelenenlerin 112, 155 ve 156 gibi çağrı merkezlerinden yardım isteyebileceğini de hatırlattı.


Ekipler yaptığı toplantılarda 230 el broşürü dağıtırken, 360 kişiye ise bilgiler verildi.

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