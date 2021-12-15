İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisten kargoyla makaron sevkiyatına darbe

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından bir kargo şirketine ait aktarım merkezine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 820 bin adet paketlenmiş makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından bir kargo şirketine ait aktarım merkezine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 820 bin adet paketlenmiş makaron ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir kamyonetin içerisinde 81 adet koli içerisinde toplamda 820 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Kargoyla gönderilmek istenen makaronlara imha edilmek üzere el koyuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.