Polisten okul çevrelerinde denetim

Gaziantep Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde il genelinde okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, bin 795 şahıs ile 192 araç sorgulanırken, 52 park-bahçe, 40 işyeri, 36 büfe, 11 internet-oyun salonu ve 3 iddia bayii olmak üzere toplam 142 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.