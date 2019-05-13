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Polisten yöresel kıyafetlerle uyuşturucu tacirlerine pusu: 10 gözaltı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yöresel kıyafetler giyerek kurdukları pusuda 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yöresel kıyafetler giyerek kurdukları pusuda 10 kişi gözaltına alındı.



Nizip Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip Polis Merkezi Amirliği ekipleri, tenha ve riskli yerlerde yöresel kıyafetler giyerek, pusu kuruyor, operasyonlar düzenliyor. Tenha bölgelerde pusuya yatan yöresel ve sivil kıyafetli ekipler, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin hakkında 3 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Ekipler, yaptıkları operasyonlarla 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken çok sayıda uyuşturucu maddeye de imha etmek üzere el koydu.

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