Polonya'dan GAÜN'e akademik ziyaret

Dr. Marcin Mrugalski, Genel Sekreter Katarzyna Lasinska ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Marek Smoluk Gaziantep Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret süresince yapılan görüşmeler neticesinde, Zielona Gora Üniversitesi ile Erasmus+ İkili Anlaşması sayısı, akademik ve öğrenci hareketlilik sayısının arttırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Zileona Gora Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Marcin Mrugalski, Gaziantep Üniversitesi ile karşılıklı Erasmus İkili Anlaşması imzaladıkları için çok memnun olduklarını ve önümüzdeki akademik dönemden itibaren Gaziantep Üniversitesinden daha fazla öğrenci ve personel kabul edebileceklerini belirtti. Prof. Dr. Mrugalski, Gaziantep Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından çok güzel karşılandıklarını ifade ederek, misafirperverlikleri için teşekkür etti. GAÜN'den Zielona Gora Üniversitesine Erasmus Değişim Programı çerçevesinde giden öğrencilerin çok başarılı ve sosyal projelerde aktif rol aldıklarını aktaran Prof. Dr. Mrugalski, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Polonya'dan gelen heyet ilk olarak Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'ni ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde gelecekte ortak projeler ve öğrenci-personel hareketliliklerini destekleyen faaliyetlerde bulunmak için fikir birliğine varıldı.

Erasmus+ programı çerçevesinde ücretsiz eğitim

GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak'ı da makamında ziyaret eden heyet gelecekteki öğrenci ve personel değişim konuları üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Gaziantep Üniversitesinde farklı bölümlerle Erasmus İkili Anlaşması bulunan Zielona Gora Üniversitesi ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dr. Muhammet Musa Budak, GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin gerçekleştirdiği temaslar neticesinde Erasmus+ İkili Anlaşmalarının sayısını arttırmaya devam ettiklerini söyledi. Dr. Budak, “Uluslararası İlişkiler Ofisi Üniversitemizin uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak, uluslararası çerçevede akademik işbirliği faaliyetlerini yürütmek ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalamak gibi faaliyetleri Üniversitemizin uluslararası iş birliği stratejisine uygun olarak koordine ediyor. İmzalanan bu ikili anlaşma ile Gaziantep Üniversitesi öğrencileri eğitim ücreti ödemeden Zielona Gora Üniversitesinde eğitim alma olanağına sahip olacaktır” diye konuştu.