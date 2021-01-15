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Pos cihazı ile tefecilik yapan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te, pos cihazı ile tefecilik yapan 4 şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Gaziantep'te, pos cihazı ile tefecilik yapan 4 şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise alacak verecek kayıtlarının tutulduğu 10 adet borç defteri ile 3 adet pos cihazı ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazı ile tefecilik yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon yaptı. Kent merkezindeki Turistik Çarşı'da bulunan 4 iş yerine yönelik yapılan operasyon kapsamında yapılan aramalarda alacak verecek kayıtlarının tutulduğu 10 adet borç defteri, 25 adet telefon, 3 adet pos cihazı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 17 adet çeşitli banka ve kişilere ait kredi kartları ile 19 adet çek ve senet ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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