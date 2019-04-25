Geleneksel Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan Basketbol Kupasında küçük basketbolcular, performanslarıyla beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği'nin ortak organizasyonuyla düzenlenen 7. Geleneksel Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan Basketbol Kupası'nda 2 farklı kategoride dereceye giren 8 basketbol takımı, kupalarını Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törenle aldı. Potanın dev adamlarını ve perilerini ödül töreninde, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ile dereceye giren okulların idarecileri, öğretmenler ve sporcu velileri yalnız bırakmadı. Organizasyon süresi boyunca küçük basketbolcuların parke üzerine yansıttığı performans, müsabakaları takip eden basketbolseverlere ‘potada geleceğimiz sağlam' dedirtti.

Sporcularımızın gelişimini yakından takip ediyoruz

7. Geleneksel Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan Basketbol Kupası Ödül Töreni'nde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, faaliyet gösterdikleri branşlarda sporcu öğrencilerin fiziksel, sosyal, teknik gelişimini yakından takip ettiklerini ifade etti. Başkan Yardımcısı Ermeydan, “7. Geleneksel Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan Basketbol Kupasında mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu bu üstün performans, tüm basketbol camiasının eseri. Bu nedenle tüm antrenörlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda sporcularımızın fiziksel, sosyal, teknik gelişimini yakından takip ediyoruz. Belediyemiz bundan sonraki süreçte değerli çocuklarımız ve gençlerimiz daha nitelikli şartlarda spor yapabilsinler diye gençlik ve spor faaliyetlerini hızla sürdürecek. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.