Potada hedef galibiyet serisi

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen 2019-2020 U18 Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Şehitkamil Belediye Spor U18 Takımı, ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligdeki tek hedefi şampiyonluk olan Şehitkamil'in dev adamları, oynadığı güzel basketbolla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Basketbol Takımı, hedef büyüterek geçen sezon yakaladığı başarıyı daha da yukarıya çıkarmak adına parke üzerinde yoğun mesai yapıyor. Geçen yıl Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen U18 Ligi Anadolu Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren ve bu şampiyonada final oynayarak Türkiye'nin sayılı ekipleri arasına girmeyi başaran Şehitkamilli dev adamlar, bu yıl düzenlenen U18 Yerel Ligi'ni zirvede tamamlayarak katılacakları Grup ve Anadolu Şampiyonası sonrasında Türkiye Şampiyonası sahnesinde yerlerini almak istiyorlar.

Potada Türkiye finali için hiçbir engel yok

2019-2020 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Takımı'nın ligde elde ettiği ikinci galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımları Baş Antrenörü Cuma Ağcabay, yeşil-siyahlı dev adamları oynadıkları güzel basketboldan dolayı kutladı. Tecrübeli Antrenör Ağcabay, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yeni başlayan U18 Ligi'nde güzel ve pozitif bir basketbol oynayarak alt liglerde mücadele eden küçük yaştaki basketbolculara örnek olan tüm sporcularımızı kutluyorum. Ümit ediyorum ki hiç sakatlık yaşamadan, göze hoş gelen basketbol oynayarak galibiyet serisini sürdürür ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarız. Geçen sene Anadolu Şampiyonası'na katıldık. Bu yıl çıtayı daha da yukarıya çıkararak Anadolu Şampiyonası'nın ardından Türkiye Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Potada Türkiye finali için hiçbir engel yok. İnanıyorum, tüm ekibimiz, bu başarının gelmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir. Ben, desteklerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Elde edilen bu başarılar, verilen bu büyük destek sporcularımızın akademik ve sosyal yaşamını doğrudan etkiliyor. Kadromuzun büyük bir bölümü spor bursu ile öğrenim hayatlarını sürdürüyor. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bizlerle bir araya geldiği her fırsatta sporcularımızın çok yönlü gelişimine dikkat çekiyordu. Biz de bu tavsiyelerden yola çıkarak tüm sporcularımızın akademik ve sosyal başarılarına elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Kulüp, veli ve sporcu arasında kurulan bu sağlam bağ neticesinde gerek profesyonel sporcular gerek farklı meslek dallarında yaşamını sürdürecek ancak basketbolu yaşamının bir parçası haline getirecek bireyler yetiştireceğiz.”