Potada Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak

Potanın dev adamları ve perileri Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan geleneksel basketbol şenliklerinde parke üzerinde buluşacak. 3x3 müsabakalarının yapılacağı şenliklerde branşa özgü yarışmalar ve geleneksel çocuk oyunlarında katılımcı sporcular keyifli zamanlar geçirecek. İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilecek şenliklerde turnuva ve yarışmalarda dereceye giren sporcular, ödüllerini 27 Ağustos 2019 Salı günü düzenlenecek ödül ve sertifika töreninde alacak. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile iş birliği içerisinde yıl içerisinde parke üzerinde bir çok alt yapı organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Basketbol Şenliklerinde de özellikle 2019 Yaz Spor Okullarında basketbolla tanışan minik ve küçük yaştaki sporcuların müsabaka ve yarışma deneyimi kazanmaları adına özel etkinliklerde gerçekleştirecek.

“Sporcularımız milli bayramlarımızı coşkuyla yaşıyor”

Farklı branşlarda düzenledikleri geleneksel spor organizasyonları ve şenliklerle çocuk ve genç yaştaki sporcu öğrencilerin milli bayramları büyük bir coşku içerisinde yaşadıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan 3x3 Salon Basketbolu Turnuvası ve basketbol şenliği ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Milli bayramlarımız onuruna kurumlar arası iş birliğiyle basketbol, badminton, futbol, halk oyunları, satranç ve su sporları branşlarında geleneksel olarak düzenlediğimiz spor organizasyonları ve şenliklerinde çocuk ve genç yaştaki on binlerce sporcumuz bayramlarımızı coşkuyla yaşıyor. Sporcularımız milli bir bilinçle yetişmesi adına büyük çaba sarf ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz 3x3 salon basketbolu turnuvası ve basketbol şenliğinde yüzlerce sporcumuz centilmence mücadele edecek, oyunlarda keyifle yarışacaklar. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Tüm basketbol severleri tribünlere bu keyifli etkinliği izlemeye davet ediyorum.”