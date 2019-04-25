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Potanın namağlup şampiyonu Gaziantep Kolej Vakfı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı ilimizde Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen okullar arası Küçük Erkekler Basketbol Turnuvası’nda namağlup unvanla şampiyon oldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı ilimizde Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen okullar arası Küçük Erkekler Basketbol Turnuvası'nda namağlup unvanla şampiyon oldu.


Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ortaokullar arası Küçük Erkekler Basketbol Turnuvasına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol takımı damgasını vurdu. Şehitkamil ilçesinde bulunan 21 okul takımının katıldığı şampiyonada GKV Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı karşılaşmaların tamamını farklı skorlarla kazanarak namağlup unvanla şampiyonluk kupasını kazandı.


Düzenlenen kupa töreninde şampiyonlara şampiyonluk kupasını veren Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Ermeydan sporcuları ve okul idarecilerini kutlayarak başarılar diledi.


Sporun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki şampiyonları kutlayarak “Okullarımız bünyesinde okul sporlarının tamama yakını gerçekleştiriliyor. Basketbol kurumlarımızı için ayrı önem oluşturan ve farklı kategorilerde takımlarımız bulunan bir spor dalı. Bugün şampiyonluk ipini göğüsleyen sporcularımızı, antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler ile emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Böylesine anlamlı bir günde okullarımıza yeni bir şampiyonluk kupası kazandıran takım sporcularımızın önümüzdeki dönemlerde de yeni başar bekliyoruz” diye konuştu.

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