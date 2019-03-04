Prof. Dr. Acar Baltaş SANKO okullarında söyleşi yapacak

Dr. Acar Baltaş, SANKO Okullarında “Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek” konulu söyleşi yapacak.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda 9 Mart Cumartesi günü, 11.00 - 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek söyleşiye veliler ve öğretmenler katılacak.

Bir öğrenciyi hayata hazırlamada veli, öğretmen dayanışmasının büyük önem taşıdığı bilinci ile hareket eden SANKO Okulları, bu alanda düzenlediği söyleşiler ile de Gaziantep'te öncü bir eğitim kurumudur.

Acar Baltaş kimdir?

Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye'de geniş kitlelere, psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren öncülerden biri oldu. Stres ve beden dili kavramlarını Prof. Dr. Zuhal Baltaş'la birlikte Türkiye'ye tanıttı. 1989 yılında yayınlanan “Üstün Başarı” kitabı öğrenmenin nöro-bilimsel temelleri ile öğrencilerin ihtiyaçları arasında köprü kuran ilk çalışma oldu.

Ortaöğrenimini Istanbul Erkek Lisesinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamlayan Acar Baltaş, doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Nöroloji Anabilim Dalında yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı, klinik nöro-fizyoloji alanında Tıp Bilimleri Doktoru unvanını aldı. 1986 yılında Uygulamalı Psikoloji Doçenti, 1996 yılında Profesör oldu. 1977-1997 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalında çalıştı.

Yurtiçinde ve dışında yayınlanmış 100'dan fazla bilimsel çalışması bulunan Prof. Dr. Baltaş, 1983 yılından bu yana, iletişim ve tıbbi psikoloji alanındaki bilgilerini iş hayatının ihtiyaçları ile bağdaştırarak seminerler verdi, uygulamalar yaptı. Bu seminer ve uygulamalarında liderliğin kültür ve cinsiyetle ilişkisine (Türk kültüründe yönetmek ve kadın liderliği), duyguların kararlar üzerindeki etkisine ve zihniyet değişikliğine odaklandı.

Prof. Dr. Acar Baltaş, yasal yollarla toplam 600.000 adet satışı yapılmış; bazılarının 40. baskıyı aştığı Stres ve Başaçıkma Yolları, Bedenin Dili, Ekip Çalışması ve Liderlik, Üstün Başarı, Hayalini Yorganına Göre Uzat, İnsana ve İşe Değer Katan Yeni İK, Türk Kültüründe Yönetmek, Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker ve Baltaş Grubu Yönetim El Kitaplarının yazarıdır.

Prof. Dr. Baltaş, Türk kültürünün değer sisteminden çıkan dönüşüm programları ve ekip çalışması konusunda birçok kuruluşun uluslararası başarılarının hazırlayıcısı oldu. Türk A Milli Futbol Takımının ve Galatasaray Futbol Takımının psikolojik danışmanlığını yaptı, bu görevi Türk A Milli Futbol Takımıyla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde antrenörlere yönelik, “genç sporcularda karakter gelişimi” ve “psikolojik performans danışmanlığı” programlarını yönetti. 2009-2016 yılları arasında Harp Akademilerinde kurmay subay adaylarına ve her rütbede terfi eden generallere kişilik ve liderlik eğitimleri verdi.

Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Zuhal Baltaş'la kurucusu oldukları, iş hayatında gözlenebilir zihniyet değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları için kurum ve çalışan etkinliğini hedefleyen Baltaş Grubunu yönetmektedir.

Prof. Dr. Zuhal Baltaş ile evli ve iki çocuk babasıdır.