Prof. Dr. Adil Kılıç'a hüzünlü veda töreni

Dr. Adil Kılıç için akademisyen, idari personel, ailesi ve öğrencilerin katılımı tören düzenlendi.

GAÜN Sporium Kapalı Halı Sahada gerçekleştirilen törende konuşan Gaziantep Milletvekili ve Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Filiz, Prof. Dr. Adil Kılıç'ın aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığını belirterek, Prof. Dr. Adil Kılıç'ın iyi bir dost olduğunu söyledi. Prof. Dr. Filiz, “Adil hoca iyi bir dostu, iyi niyetli, sakin, tertemiz bir insandı. Aramızdan ayrılsa da her zaman kalbimizde yaşayacaktır. İnsanlar bu dünyada ebedi değil, her nefis ölümü elbet bir gün tadacaktır. Önemli olan bu dünyadan göç ettikten sonra arkanızdan ‘iyi insandı, memleket ve millet için çalıştı, nefsini hiçbir zaman öne almadı, devletin ve çalıştığı kurumun menfaatlerini, kendi menfaatlerinden önde tuttu' dedirtmek önemlidir, değerli Adil hocamız için bunları gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Merhum Adil Kılıç'ın Fen Edebiyat Fakültesi'nin büyük bir değeri olduğunun altını çizerek, “Adil hocam ismiyle müsemma bir insandı. Biz ondan razıydık, Rabbimde ondan razı olsun. Bu vesileyle Rabbimden rahmet diliyorum. Eşine, çocuklarına, arkadaşlarına, ailesine, dostlarına, iş arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Adil hocamız Gaziantep Üniversitesinde iz bırakan bir hocamızdı, gönüllerimizde yaşayacak” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük ise Prof. Dr. Adil Kılıç'ın adil duruşuyla birçok kişinin hayatına dokunduğunu belirterek, “Adil hoca, dostumdu. Eminim birçok üniversite çalışanın hayatına dokunmuştur. Adı kadar adil olan Adil hocam, yüreği dostlukla, şefkatle, iyilikle yoğrulmuş bir insandı. Buna biz zat şahitlik ettim. Herkesin sevgisini, takdirini kazanan iyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir dost ve iyi bir idareciydi. Sohbeti ve muhabbetiyle herkesin takdirini ve sevgisini kazanan biriydi. Bir yerde küslük varsa hemen bir araya getirip barıştırırdı” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Ünüvar da Prof. Dr. Adil Kılıç'ı çok erken kaybettiklerini belirterek, insani yönü ve idareci yönüyle çok iyi bir insan olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Adil Kılıç eşi Naran Kılıç, derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Diyecek bir şey bulamıyorum, kelimelerin bittiği yer. Çok üzgünüz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra merhumun cenazesi memleketi olan Niğde Merkez Hıdırlık Mezarlığında defnedilmek üzere sevenlerinin gözyaşlarıyla yıllarca hizmet ettiği Gaziantep Üniversitesinden uğurlandı.