Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi

Dr. Mehmet Akbaş tarafından GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda ‘İslam Tarihi Ekseninde' konulu Söyleşi gerçekleştirildi.

GAÜN Dayanışma ve Umut Yolu Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta Prof. Dr. Akbaş, İslam tarihinden can alıcı noktalara değindi. Prof. Dr. Akbaş, Müslümanların ortaçağda 7. asırda üçüncü bir güç olarak o günün iki süper gücü olan Bizans ve Sasani İmparatorluklarının bu güç karşısında çaresiz kaldıklarını belirtti. Prof. Dr. Akbaş, Müslümanların başarısındaki sırrın iman ve zamanın gerektirdiği tedbirleri alması olduğunu, özellikle Endülüs İslam Devleti'nin yıkılmasından bütün Müslümanların dersler alması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında İslam Devletleri'nin yükseliş ve yıkılış dönemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akbaş, Müslümanların ileriki günlerde tarih sahnesine yine üçüncü bir güç olarak ortaya çıkacaklarını, yaşanan hadiselerin bunu müjdelediğini vurguladı.