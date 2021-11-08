Prof. Dr. Ayşe Balat: "Bağışlanan her organ bir candır"

Baklava ikram edilen stantta, gönüllü vatandaşlardan organ bağışı alınıyor.

Stantta konuşma yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, her organımızın bize gerekli olduğunu, hepsinin çok ayrı özellikli fonksiyonları olduğunu belirtti. Bir organ yetersizliğe girdiğinde en iyi tedavinin çalışan bir organ ile yerini değiştirmek olduğunu, bunun da ancak organ bağışıyla olacağını söyleyen Prof. Dr. Balat, “Organ bağışı ancak canlılardan ya da ölen kişinin organının bağışlanmasıyla yapılabilmektedir. Bu konuda ülkemizde çok deneyimli organ nakil merkezlerimiz var. Gaziantep'te bu merkezler içerisinde çok önde olan merkezlerden birisi. Her türlü organ nakli yapılabiliyor. Özellikle böbrek nakli, karaciğer nakli en sık yapılan nakillerimizden birisi. Haftanın amacı bilinçlendirmek, vatandaşlarımızı organ bağışına teşvik etmektir. Ne kadar iyi merkezlerimiz olsa da eğer organ bulamıyorsanız bu merkezlerin iyi olmasının hiçbir amacı yok” ifadelerini kullandı.

Programa Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Sacid Çoban, Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, Prof. Dr. Özlem Usalan, Doç. Dr. Fatih Mehmet Erdur, Doç. Dr.Beltinge Demircioğlu Kılıç, Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bulut, Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Akbalık Kara ve GAÜN Organ Nakilleri Öğrenci Topluluğu üyeleri katıldı.