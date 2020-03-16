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Prof. Dr. Edibe Sözen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Dr. Edibe Sözen,18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tarihin akışını değiştiren ve Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen bir büyük mücadele örneği Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlandığını ifade eden Edibe Sözen, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti için tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Türk Milletinin Anadolu'daki varlığının temeli olan Çanakkale Savaşı, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin ne kadar mukaddes olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı. Çanakkale destanını "Tüm olumsuz koşullara rağmen dünyada eşi benzeri olmayan bu savaş, aziz milletimizin ‘Çanakkale Geçilmez' diyerek bir asrı geçkin yüreklerde dinmeyen destanıdır” diye tanımlayan Sözen, "Cumhuriyet ve bağımsızlık üzerine kurduğumuz medeniyetimiz; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da azimli ve kararlı duruş sergileyen kahramanlarımızın, büyük fedakârlıklarıyla inşa edilmiştir. Çanakkale; kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden yediden yetmişe vatanı için canını siper eden bir milletin, emperyalizme karşı topyekün direnişidir. Bağımsızlık söz konusu olduğunda, vatan evlatlarının ne denli cesur ve kararlı olduğunu gösterdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve daha nice zaferler, bütün dünya milletlerine örnek olmuş ve olacaktır. Bizlere düşen görev bu şanlı tarihi, gelecek nesillere aktarmak ve milli hafızayı korumaktır. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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