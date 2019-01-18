Prof. Dr. Fuat Sezgin Şahinbey'de anıldı

Dr. Fuat Sezgin Şahinbey Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve emekli Vali Adnan Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi ile anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesinin ardından Şahinbey Belediyesi Başkan Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde, Sezgin'i yeni nesillere anlatmak ve onun eserlerini, çalışmalarını geleceğe aktarmak adına bir söyleşi düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak yer alırken, öğrenciler ve öğretmenler de söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşide açıklamalarda bulunan emekli Vali Adnan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesinin ardından Fuat Sezgin söyleşilerimizden birini Gaziantep'te yapıyoruz. Bir ilki başararak yedinci konferansımızı burada yapıyoruz. Sağolsun Şahinbey Belediye Başkanımız bu konuda bize önemli bir destek verdi. Bizi gençlerle buluşturdu. Biz de bunu duyunca aşk ve heyecanla koşa koşa geldik. Dünyanın en büyük bilim tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin birçok eser yazmış bunun yanı sıra 94 yıllık çalışmasının bir ürünü olan 17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi adlı en kapsamlı eseri yazmıştır" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Bugün çok kıymetli bir misafiri ağırladık. Sayın Valimiz Adnan Yılmazı konuk ettik. Kendisi uzun yıllar vali olarak bu ülkeye hizmet etmiş, kendisini hizmete adamış bir insan. Bugün onun hazırladığı değerli bir kitap olan "Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin" kitabını ve Fuat Sezgin'i bize anlattı. Fuat Sezgin bir asırlık hayatını İslam'a ve bilime adamış önemli bir şahsiyet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edildi. Bugün de değerli valimiz bize Fuat Sezgin'i anlatacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından Adnan Yılmaz'a Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edilirken, Yılmaz da yazdığı kitapları imzalayarak Tahmazoğlu'na hediye etti. Öte yandan söyleşiden sonra Yılmaz'ın yazdığı kitaplar programa katılanlara hediye edildi.