Prof. Dr. Gür:Etik değerler evrensel olmalı

Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkeri'nin konuşmacı olarak yer aldığı "Etik Değer Açısından Eğitim, Siyaset, Kamu, Çalışma Hayatı ve Bilim" konulu Konferansdüzenlendi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, etiğin söylemekle olmadığını yaşamakla gerçekleşebileceğinin altını çizerek, "Dürüst davranıyorsanız ben etiğim demenize gerek yok. Unuttuğumuz kavramlardan birisi olan etik, ahlak ve moral değerleri gündeme almak önemli çünkü farkındalık oluyor. Etik değerleri ortaya koyarken de etik değerler evrensel olmalı. Batının bize dayattığı evrensel tanımıyla kullanılan değerler maalesef yetersizdir.” Prof. Dr. Gür öğrencilere seslenerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Global dünya içerisinde bu değerleri doğu ve batı medeniyetleriyle birlikte ortak değerlendirin. Sizin kendi ruhunuzda yaşadığınız etik, moral değerler ve ahlaki üstünlükleri sağladıktan sonra sizin bulunduğunuz ortam zaten etik bir ortamdır demektir" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkeri, dünyada etik ile ilgili çok çalışma olduğunu Türkiye'de ise dünyaya oranla daha az çalışma yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Türkeri, “Bu çalışmalar daha çok sorunlar üzerine çıktı. Değişik mesleklerde sorunlar var bu sorunlar; kamuda liyakatsizlik, torpil, adam kayırma ve hakkaniyete uymadığını düşündüğümüz gibi dünya çapındaki hepimizi bağlayan şeyler. Hukukun bağlayıcılığı var ama yeterli değil. Bu sorunları aşmak için etik ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Değişik etik kurulları ve etik ilkeler çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.

Her üniversitenin etik kurulları var ama Gaziantep Üniversitesi'nde değer ile ilgili kurulun olması biraz daha eğitim ile alakalı olmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Türkeri konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şikâyet ettiğimiz sorunlar devam ediyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi dediğimiz şeyleri hayata geçirirken de aynı tavrı takınırsak o zaman etik dediğimiz şey işlevsel olmuş olur."

Akademik Etik Platform Başkanı GAÜN Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çınar, Akademik Etik Topluluğu, Akademik Etik Platformuyla ortaklaşa çalışan bir öğrenci topluluğu olduğunu söyledi. Kuruluş amacının tamamen etik değerlere dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çınar, verdiği desteklerden dolayı Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür etti.