Prof. Dr. Hüsamettin Koçan SANKO'da sergi açacak

Bayburt'un Bayraktar Köyünde kurduğu Baksı Müzesi ile ressamlığının yanı sıra, müzeciliği ile de dikkati çeken Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sanko Sanat Galerisinde 22 Şubat'ta sergi açacak.

1946 yılında Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Koçan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğinin kurucuları arasında yer alan ve 1990-1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Koçan,1991'de İstanbul Sanat Fuarını kurdu. 2005 yılında kurduğu vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı Müzesi'ne hayat verdi. 2014 yılında TBMM Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Baksı Müzesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2014 Yılın Müzesi Ödülünü aldı. Baksı Müzesi Bayburt'a 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyünde kurulu sanat müzesidir. Kurulduğu Bayraktar Köyünün eski adı olan Baksı sözcüğü eski Türklerde bilgin, hekim, şaman anlamlarına gelmektedir. Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Prof. Dr. Koçan, “Sanat Tır” ve Sanat Çadır” gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma çalışmalarını da gerçekleştirdi. Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali- Resim Büyük Ödülünün içinde olduğu 35 ödüle sahip olan Koçan, 45 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katıldı.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın Sanko Sanat Galerisinde 22 Şubat saat 17.30'da açılacak sergisi, 22 Mart'a kadar gezilebilecek.