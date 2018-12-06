Prof. Dr. Nevin Ergun'a önemli görev

Dr. Nevin Ergun, ISSF (International Shooting Sport Federation-Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Sağlık Komitesi Üyeliğine seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler ve Türkiye Atıcılık - Avcılık Spor Federasyonları Sağlık Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Ergun, ülkemiz tarafından Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu Sağlık Komitesi üyeliği için aday gösterilmişti.

Prof. Dr. Ergun, Almanya'nın Münih kentinde 68'incisi düzenlenen ISSF Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, sağlık komitesi üyeliğine seçilme başarısını gösterdi.

“Ülkem tarafından böyle önemli ve prestijli bir göreve aday gösterilmiş olmak benim ve üniversitem için büyük bir onurdur” diyen Prof. Dr. Ergun, şöyle devam etti:

“Aday gösterildiğim bu önemli göreve seçilmek, ülkemi ve üniversitemi temsil etmek, uluslararası bir sağlık komitesinde sporcular için gerekli ve önemli işler yapmak benim için büyük bir gurur ve mutluluktur. Bana inanan, beni destekleyen ve bu mutluluğu benimle paylaşan herkese sonuz teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Nevin Ergun

1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı, Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaya başladı, 1977-1982 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda Fizyoterapist olarak görev yaptı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Bilim Uzmanlığını aldı ve Türkiye'de ilk defa Sporcu Sağlığı Ünitesi'ni kurdu.

1986 yılında Doktora derecesini aldı ve 1982-1989 yılları arasında Kardiopulmoner Rehabilitasyon ve Sporcu Sağlığı Ünitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ekim 1989'da Fizyoterapi Anabilim Dalında Doçent unvanını alarak Sporcu Sağlığı Ünitesi Sorumlusu oldu. Nisan 1996'da Profesörlük unvanını aldı. 1999 yılında Spor Fizyoterapistliği Bilim Uzmanlığı ve Doktora programlarının akademik koordinatörü oldu.

1992-2007 tarihleri arasında; “CyriaxTechnique in Orthopedics” (Türkiye-İngiltere 1993 - 1996), “HealthRelatedFitness” (Finlandiya 1994), “MulliganConcept” (Ankara 2006), “Kinesiotaping” (Ankara 2006 - 2007), “Thera-Band Academy Course” (Ankara 2007) başta olmak üzere çeşitli Uluslararası kurslara katılmış ve sertifika aldı.

Prof. Dr. Ergun, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Üyesi (1975 - ),

Spor Fizyoterapistleri Derneği Kurucusu ve Başkanı (1999 - ),

International Federation of Sports Physiotherapy (IFSPT) Kurucu Üyesi (1999), Yönetim Kurulu üyesi (2013 - 2017),

AmericanCollege of SportMedicine (ACSM) “Fellow” üyesi (2000 - ),

Özürlüler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi (1991 - 2000),

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı (2000 - ),

Türkiye Paralimpik Komitesi Kurucu üyesi, Sağlık Kurulu Başkanı (2001 - 2017),

Türkiye Doping Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2005 - 2011), (2015 - ),

Hacettepe Üniversitesi “Toplum İçin Hareket ve Sağlıklı Yaşam Merkezi” (HÜSYAM) Kurucu Üyesi ve Müdürü (2011 - ),

International WheelchairBasketballFederation (IWBF) Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Gold Level, International Sınıflandırma Uzmanı (2000 - ),

IWBF “Development Commission” Üyesi ve Kadın Sorumlusu (2011 - ),

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi (2005 - 2008), (2011 - ),

Türkiye Voleybol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi (2012 - ),

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı (2016 - ).

Türkiye'de Fizyoterapistlik mesleğinin en önemli özelleşme alanlarından Spor Fizyoterapistliğinin kurucusu olarak mesleğin gelişimi ve eğitiminde 43 yıldır, Engellilerde Spor konusunda yaklaşık 27 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanlarda birçok yayını ve kitapları bulunmakta, Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.