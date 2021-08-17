Profesör evinde ölü bulundu

Dr. Alisan Hasçelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. GAÜN profesörünün ölümü, dairesinden yayılan kötü kokular üzerine fark edilirken, yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü belirlendi.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 236 numaralı sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alisan Hasçelik'ten komşuları uzun süre haber alamadı. Dün akşam saatlerinde daireden yayılan kötü kokuyu fark eden komşuları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kapı kırılarak içeri girildi, çürümüş cesetle karşılaşıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken, içeri giren sağlık ekipleri ise öğretim görevlisi Alisan Hasçelik'in koltukta oturur vaziyette hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz profesörün 3-4 gün önce öldüğü ve cesedinin büyük oranda çürüdüğü belirlendi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesi ortaya çıkmadı, cenaze komşularına teslim edildi

Aynı zamanda kanser hastası olduğu da öğrenilen öğretim görevlisinin cenazesi, ailesi ortaya çıkmadığı için otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere komşularına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.