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Profesyonel dalgıç girdiği sudan çıkamadı

Gaziantep’te Afrin çayında bulunan baraja dalış yapan dalgıç Mehmet Genç sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı.

Gaziantep'te Afrin çayında bulunan baraja dalış yapan dalgıç Mehmet Genç sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı.


Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı profesyonel su altı dalgıcı Mehmet Genç (54), Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akbayır Mahallesi'nde yeni yapılan Afrin Barajı'na tamirat işlemleri için dalış yaptı. İddiaya göre, barajın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için dalış yapan Mehmet Genç, sudan çıkamayınca baraj görevlileri alarma geçti. Yetkililerin bilgi vermesi sonucu Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İki dalış yapan ancak dalgıca ulaşamayan ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.

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