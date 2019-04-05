Proje Dükkanı Kurucusu Ali Cenk Gülce HKÜ'de

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, düzenlediği workshoplara (bilgi atölyesi) bir yenisini daha ekleyerek sosyal medya ve dijital medya alanında çalışmalar yapan ve bu mecrayla ün kazanmış “Proje Dükkanı” sitesinin kurucusu Ali Cenk Gülce'yi konuk etti.

HKÜ Cep Sinemasında düzenlenen programda, ‘‘Sosyal Medyada Kriz Yönetimi ve Vaka İncelemesi'' sunumunu gerçekleştiren Ali Cenk Gülce, katılımcılara sosyal medya ve kriz yönetimi süreçlerini anlattı. Sosyal medya ve gelişen iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılması yönünde bilgilerin aktarıldığı etkinliğe HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'de katıldı. Sözen, HKÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin iletişim teknolojilerini sürekli olarak takip etmelerini ve gerçekleştirilen bilgi şölenlerinden öğrencilerin teknik donanım ve bilgi donanımı olarak faydalanmaları tavsiyelerinde bulundu.

“Sosyal medya markaların itibarını değiştirir”

Son zamanlarda yeni bir mecra haline gelen ve milyonlarca insanın etkin olarak kullandığı sosyal medya alanıyla ilgili dopdolu içeriklerin anlatıldığı etkinliğe, öğrencilerin katılımı yoğun oldu. Yeni bir halkla ilişkiler konusu olarak ortaya çıkan sosyal medyanın kitleleri ikna etme ve duygusal bağ kurma gibi etkisinin olduğunu söyleyen Gülce, bu alanın markaların itibar yönetim şekillerini bile etkilediğini söyledi. Gelişen iletişim teknolojilerinin takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan “Proje Dükkanı” kurucusu, iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya alanını etkili kullanmalarını ve profesyonel olarak nasıl yöneteceklerini iyi bilmelerini gerektiğinin önemine değindi.

“Sosyal medyada krizler avantaja dönüşebilir”

HKÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine sosyal medyayı adım adım anlatan Ali Cenk Gülce, katılımcıları gruplara ayırarak sosyal medyada vaka çözümlemesi yaptırdı. Çözümlemeyi yapan öğrenciler, sonuçları medya uzmanıyla paylaştı. Sonuçları kontrol eden Gülce, krizlerin bazı zamanlarda avantaja dönüştürülebilir olmasından bahsetti. İlgiyle takip edilen programda Gülce, katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı. Soru cevap kısmının ardından HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Proje Dükkanı Kurucusu Ali Cenk Gülce'ye plaket takdim etti. Etkinlik toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.