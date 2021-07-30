Proktoloji hastalarına ayaktan tedavi imkanı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Uzman Genel Cerrahi hekimleri tarafından yeni oluşturulan Proktoloji Ünitesi'nde anorektal hastalıklara yönelik olarak, tam donanımlı ekipmanlar ile minimal invaziv teknikler kullanılarak cerrahide yüz güldüren çözümler sunulmaktadır.

Proktoloji Ünitesi'nde kişisel özgü tedaviler hijyen standartlarına uygun bir biçimde, üst düzey önlemler alınarak gerçekleştirilmektedir. Proktoloji Ünitesinde yapılan işlemlerin başlıcaları ise, tüm anorektal (makat, anüs) hastalıkların tanıları için ayrıntılı muayeneler, anoskopi, rektoskopi, anorektal biyopsiler, anorektal apse drenajları ve pansumanları, hemoroid (Basur) tedavileri, lazer (infrared) ve lastik bant ligasyonu, eksternal hemoroid (dış basur) tedavileri, trombüs eksizyonu, pilonidal kist (kıl dönmesi) tedavileri, lazer (infrared) ve fenol uygulaması, anal fissür (çatlak) tedavileri, botoks uygulaması, anal siğil tedavileri, koterizasyon, kriyoterapi, lokal eksizyon, anal fistül tedavileri, lazer (infrared) uygulamaları uzman ve profesyonel genel cerrahi hekimleri tarafından başarılı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.