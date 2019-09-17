Promosyonda Türkiye rekoru

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Türkiye'de en yüksek promosyon ihalesinin Gaziantep'te gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Arayıcı, ihale sonucuna göre Gaziantep'te görev yapan sağlık çalışanları tek seferde 5 bin 135 lira promosyon alacağını söyledi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli sağlık çalışanlarının promosyon ihalesi yapıldı. 11 bin 740 sağlık çalışanını ilgilendiren promosyon ihalesine 6 banka katıldı. Açık artırma usulü yapılan ihale kıran kırana geçti. İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı başkanlığında yapılan ihalede en yüksek teklifi 5 bin 135 lira ile Ziraat Bankası verdi. Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, promosyon ihalesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi olarak promosyon ihalesi öncesi gerçekleştirdiğimiz yoğun çabanın sonucu oluşan rekabet ortamının ürünü olarak Türkiye'de en yüksek promosyon ihalesine imza attık. Her zaman üyelerinin menfaatleri için çaba gösteren Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi, promosyon ihalesinde de farkını ortaya koyarak, üyelerine en yüksek promosyonu almasına katkı sunmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İhale sonucu göre, sağlık çalışanları 5 yıllığına 5 bin 135 lira promosyon alacak. Bu para tek seferde ödenecek. Hem sağlık çalışanlarına hem de ihaleyi kazanan Ziraat Bankasına hayırlı olsun” diye konuştu.