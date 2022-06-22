Prostat hastası başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki hasta, prostat nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde, endoskopik olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonla kurtuldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hacı Çelik, yaklaşık 10 yıldır sık idrar yaparken zorlanma, yanma ve ağrı şikayetleri yaşıyordu. Uzun zamandır yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayat kalitesi düşen Çelik, tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından PSA testi yüksek çıkan Çelik'e endoskopik prostat TUR ameliyatı yapıldı.

“Kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum.”

Operasyonun ardından şikayetleri son bulan ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çelik, “10 senedir şikayetlerim vardı. 75 yaşındayım ama kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum. Ölene kadar doktorum ve benimle yakından ilgilenen hastane yöneticilerine teşekkür edeceğim. Hiç İstanbul, Ankara'ya ' gidip şifayı uzaklarda aramayın. ANKA Hastanesi çok donanımlı bir hastane. Korkulacak bir şey yok. Siz de benim gibi sıkıntı yaşıyorsanız, bir an önce tedavi olun.” dedi

“Prostat ameliyatları artık daha kolay”

Operasyonu başarı ile gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik ise, 1,5 saat süren operasyon ile ilgili bilgi vererek, “Hastamızın prostat nedeniyle uzun süredir sık idrar yapama, idrar yapmada zorlanma, yanma ve karın ağrısı şikayeti bulunuyordu. Gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından hastamıza endoskopik ( kapalı) prostat ameliyatı yaptık. Operasyon çok iyi geçti. Hastamızı kısa süre sonra taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastalık tedavi edilmezse kötü sonuçlara yol açıyor”

Prostatın ürolojide en sık tanı konulan hastalık olduğuna ve genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde görüldüğüne dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “Prostat büyümesi idrar yolunu kapatması veya sıkması nedeniyle idrar yapamama ve ağrı şikayeti ile kendini gösteriyor. Hastalık nedeniyle rahat bir şekilde dışarıya atılamayan böbreklere zarar veriyor ve böbreği işlemez hale getirebiliyor. Tedavi edilmediğinde kötü sonuçlara yol açabilen bu hastalığın tedavisi ameliyatla mümkün oluyor. Prostat büyümesi tedavisinde her hasta için standart bir tedaviden çok, kişiselleştirilmiş cerrahi tedavi uyguluyoruz. Prostat ameliyatları cerrahi tekniklerde iyileşme ve tıp teknolojisinde zaman içinde ortaya çıkan ilerlemelerle birlikte artık sorunsuz ve kolay gerçekleştiriliyor. Endoskopik (kapalı) prostat ameliyatı tekniği ile yapılan ameliyatta prostat dokusu yüksek elektrik enerjisi ile vaporize edilir, yani buharlaştırılır. Bu nedenle ameliyat sırasında ve sonrasında kanama yok denecek kadar az oluyor” diye konuştu.