Prostat kanserinde erken tanı taraması başlıyor

Dr. Sakıp Erturhan, Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji çalışma gurubu olarak15 eylül prostat kanseri farkındalık günü dolayısıyla bir hafta boyunca tarama yapılacağını belirtti.

Dr. Sakıp Erturhan yaptığı açıklamada; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı merkez olmak üzere prostat kanseri tarama çalışması yapılacağı ifade etti. Sakıp Erturhan, “Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji çalışma gurubu olarak prostat kanseri farkındalık gününün içinde bulunduğu hafta boyunca genel bir tarama çalışması başlatılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı merkez olmak üzere Türkiye'deki 9 hastanede bir hafta sure ile tarama yapılacaktır. Gaziantep'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Mersin, Zonguldak, Erzurum, Giresun, Isparta ve Samsun illerinde tarama gerçekleştirilecektir. Bu taramalarda şikayeti olsun olmasın özellikle 50 yaş üzeri erkekleri polikliniklerimize bekliyoruz. Erken tanı Hayat Kurtarır sloganı ile başlattığımız çalışmalarımıza büyük bir ilginin olacağını düşünüyoruz. 50 yaşından büyükseniz sizde gelin kontrol olun diyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Sakıp Erturhan Türk Üroloji derneği olarak bu taramaları farklı zamanlarda da yapmayı planladıkları ve Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Çalışma gurubu olarak prostat kanseri ile ilgili olarak erken tanı çalışmalarını devam ettireceklerini sözlerine ekledi.