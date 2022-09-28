Psikiyatri Uzmanı Dönmezler, SANKO'da

Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler, SANKO Üniversitesi Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında da görev yapan Dönmezler, 1991 yılında İzmir Konak'ta doğdu. Dönmezler, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra, 2009 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine, 2016 yılında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri ihtisasına başladı. İhtisas eğitimi süresince kadın ve erkek servisleri, AMATEM ve Adli Psikiyatri Kliniği, Nöroloji Servisi ve Yoğun Bakımı, Nevroz ve İleri Yaş Psikiyatrisi birimlerinde eğitim aldı.

Psikiyatri uzmanı unvanını aldıktan sonra 2020-2022 yılları arasında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlayan Dönmezler, mecburi eğitim süresince kadın ve erkek psikoz ve nevroz yataklı servisleri ve Elektrokonvülsif Tedavi biriminde çalıştı, sağlık kurulu heyetinde ve asistan hekim eğitiminde yer aldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyeliği, İstanbul Cinsel Terapi ve Eğitim Derneği kurucu üyeliği ve denetim kurulu başkanlığı da yapan Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler'in, Birleşik Krallık Royal College of Psychiatry uluslararası üyeliği mevcuttur.

İyi derecede İngilizce bilen Dönmezler'in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş sözel bildirileri, posterleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler'in klinik ilgi alanları, depresyon ve anksiyete bozuklukları, sosyal fobi, panik bozukluk, fobiler, obsesif kompulsif, takıntı zorlantı bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni ve ilişkili psikotik bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, erişkinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, unutkanlık, uyku bozuklukları ve kişilik bozukluklarıdır.