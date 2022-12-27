Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Ünler Hatem Hastanesi'nde

Mehmet Ünler'i bünyesine kattı.

Uzm. Dr. Mehmet Ünler 1990 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında mezun olan Uzm. Dr. Mehmet Ünler , 2016 ve 2020 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde görev yapmış olan Dr. Ünler, mesleki çalışmalarına 2022 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir. Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ünler'in, duygu durum bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, intihar ve bağımlılık durumları tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Uzm. Dr. Mehmet Ünler, uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi (Modül 1) , Bilişsel Davranışçı Terapi Klinik Beceri Eğitimi (Modül 2) , Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Temel Eğitimi (Modül 1-2) , Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (Modül 1) alanlarında katılmış olduğu kurs ve sertifikalardır.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.Mehmet Ünler 'in, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri başarılı çalışmaları arasındadır.