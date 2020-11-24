Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Yılbaş Sanko Hastanesi'nde

Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, 1981 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı, 1999'da başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde uzmanlık eğitimine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, 2010 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak devlet hizmet yükümlülüğü nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne atandı. Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, 2014-2020 yılları arasında Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde görev yaptı.

Uzmanlık eğitimi süresince ve sonrasında mesleki ilgi alanları arasında bulunan Bilişsel Davranışçı Terapi, Çift ve Aile Terapisi ve Cinsel Terapi alanlarında eğitim alan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, bu alanlarda poliklinik hizmetlerine devam etmektedir. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makaleye ve bilimsel toplantılarda sunulan bildiriye katkıda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Gaziantep Tabip Odası üyesidir, evli ve iki çocuk babasıdır.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, Kasım 2020 itibariyle halen Öğr. Üyesi Halil İbrahim Öztürk, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Gökalp Özcan, Uzm. Psikolog Didem Cengiz, Uzm. Psikolog Melis Tümer Süyür, Uzm. Psikolog İrem Kileci ve Psikolog Gizem Başkılıç Turan'ın görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde hasta kabulüne başladı.