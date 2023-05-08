Psikiyatri Uzmanı Dr. Şentürk ANKA' da

Kadir Şentürk hasta kabulüne başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi. Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı sağlıkla buluşturan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Kadir Şentürk, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.1964'te Gaziantep'te doğan Dr. Şentürk, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Şentürk, tıp ihtisasını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmıştır. Daha önce 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Şentürk tüm psikiyatrik bozukluklarını tedavi etmektedir. Dr. Şentürk'ün uzmanlık alanları anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, panik atak-panik bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları. Alzheimer, demans, cinsel işlev sorunları, uyku bozuklukları, obsesif kompulsif, konversiyon bozukluklarıdır. ANKA Hastanesi'nde hastalıklar dışında psikiyatri ile ilgili birçok konuda hastalara ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Anka Hastanesi

ANKA Hastanesi ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branşlarda hasta kabul etmektedir.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek, tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağkur'lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi'nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Psikiyatri, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.