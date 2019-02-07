Psikolog Ayşe Şakı NCR Hospital'de danışan kabulüne başladı

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şakı, NCR İnternational Hospital'in güçlü kadrosunda yerini alarak danışan kabulüne başladı. Halen Psikiyatri hekimi Uzman Doktor Mustafa Ay'ın görev yaptığı Psikiyatri Kliniğine ek olarak, Psikoloji bölümünde danışanlara psikoterapi hizmeti veriliyor. Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şakı'nın mesleki ilgi ve yetkinlik alanları arasında Bireysel Psikoterapiler, çift ve aile terapisi, çocuk ve ergen psikoterapisi bulunuyor.

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şakı kimdir

Gaziantep doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şakı, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) bölümünde tamamladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Klinik Psikoloji alanında ihtisas eğitimi aldı.

MMPI Minnesota çok yönlü kişilik envanteri uygulayıcılığı, Wisc-r zeka testi, Oyun terapisi, Bilişsel davranışçı terapi, Dikkat, zeka ve gelişim testleri uygulayıcılığı ve Cinsel terapi konusunda eğitimler aldı.

Daha önce, Fizyomer Fizik Tedavi ve Özel Eğitim Merkezi, Türk Telekom mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve Gaziantep'teki bir özel hastanede görev yapan Şakı Şubat 2019 itibari ile NCR international Hospital'de görev yapmaya başladı.

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şakı'nın mesleki ilgi ve yetkinlik alanları

Bireysel Psikoterapi, Bilişsel davranışçı terapi, Kaygı (anksiyete) bozuklukları, Depresyon, Duygu durum bozuklukları, Travma sonrası stres bozuklukları, Uyku bozuklukları, Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı)

Kişilik bozuklukları, Kişilik testi, Çift ve Aile Terapisi, Cinsel işlev bozuklukları, Evlilik problemleri, İlişki problemleri, Çocuk ve Ergen Terapisi, Sınav kaygısı, Davranış bozuklukları, Oyun terapisi, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, Dil gelişim bozuklukları, Dürtüsellik, Dikkat testleri, Zeka testleri, Gelişim testleri.