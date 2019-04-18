Psikoloji gündemi bu kez kabul ve kararlılık terapisi

Marka haline gelen Psikoloji Gündeminin on üçüncüsünün gerçekleştiği programa, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Kasım Fatih Yavuz, Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Nalbant, Baglamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Merve Terzioğlu ve Dr. Zülal Çelik, Türkiye'den birçok araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

HKÜ'nün ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin en aktif psikoloji bölümünün organize ettiği, programda “Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)” tüm yönleri ile ele alınarak konuşuldu.

‘'Misyonlarımızdan biri de öğrencilerimizi sektörle bir araya getirmek''

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, ‘‘Hasan Kalyoncu Üniversitesinin misyonlarından biri de öğrencilerini sektörle bir araya getirmek. Bu anlamda yeni ufuklar, yeni yaklaşımlar ve yeni bakış açıları kazandırmak için bu tür etkinliklere büyük emek ve önem veriyoruz. Bununda meyvelerini almaya başlamış durumdayız. Bu tür verimli programlar, hem öğrencilerin meslek yaşamına alışmaları hem de meslekteki insanların yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlıyor. Kabul ve Kararlılık terapisi çok farklı bir yaklaşım. Psikoloji bölümümüze de on üçüncüsünün düzenlendiği psikoloji gündemini bu kadar kararlı yürüttükleri için çok teşekkür ederim'' dedi.

Programın devamında Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği Kurucu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Fatih Yavuz, ‘‘ACT'in Dünyasına Giriş'', Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Nalbant, ‘‘ACT Temel İlkeleri ve Metaforik Konuşma'', Baglamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Merve Terzioğlu, ‘‘ACT ile Acıya Bakış'', Dr. Zülal Çelik ise ‘‘Gençlerle ACT Çalışmak'' konulu sunumlarını yaparak Kabul ve Kararlılık Terapisini her yönüyle tartıştı.

Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin ACT konusunu her yönüyle değerlendirdikleri Psikoloji Gündemi-13 programında, konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. Çekilen hatıra fotoğrafı ve katılımcılara verilen katılım belgesi ile program sona erdi.