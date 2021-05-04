Psikolojinin gündemi "Pandemi ve Ruh Sağlığı" oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Psikoloji Gündemi 16 Pandemi ve Ruh Sağlığımız II" konulu program çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Marka haline gelen ve 16.sı düzenlenen programa alanında uzman Prof. Dr.Hanna Nita Scherler, Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak, Klinik Psikolog Büşra Yazıcı ve Psikolojik Danışmanı Arzu Çetin konuşmacı olarak katıldı. Psikologların, psikolojik danışmanların, rehber öğretmenlerin ve HKÜ öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği programda pandemi dönemindeki ruh sağlığımız konusu tüm detaylarıyla ele alındı.

Hayata farklı gözle bakmaya başladık

Programda Prof. Dr. Hanna Nita Scherler “Gelişim Fırsatı Olarak Zor Süreçler” konusunu ele aldı. Dünyanın pandemiyle birlikte varoluşun her boyutunda zorluklarla karşılaştığını hatırlatan Scherler, "Hasta olan kişiler bedensel acılar çektiler. Hayatını kaybedenler oldu. İnsanlar her ne kadar sanal ortamda bir araya gelseler de yakın olmadılar, birbirleriyle sarılamadılar. Yaşlılar torunlarına sarılamadı, onları göremedi. Birbirimizden uzak kaldık. Pandemi dolaysıyla bir çok insan işinde zorluklarla karşılaştı. Bütün bu nedenlerden dolayı hayatın anlamını ve amacını şimdiye kadarkinden farklı sorgulamaya, farklı gözle bakmaya başladık. Zorluklar çağrıdır. Çağrıya icabet edebiliriz ya da görmezden gelebiliriz. Çağrıya icabet ederken dışardakine tepki değil kendi ihtiyacımıza yanıt verelim" dedi.

Psikolojik Danışmanı Arzu Çetin, “Pandemi Döneminde Öğretmen ve Öğrenci Psikolojisi”, Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak “Kovid-19'a Rağmen Ben Nasıl Pozitif Kalabilirim” ve Klinik Psikolog Büşra Yazıcı da, “Çocuklarda Psikolojik Dayanıklılık Nasıl Artırılır” konularını katılımcılara hazırlamış oldukları sunumlarla anlattı.