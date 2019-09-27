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PTT'de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

Gaziantep’te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Olay, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, elindeki tabancayla PTT Başkarakol Şubesi'ne gelen şüpheli, bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüpheli B.D., adresine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. B.D.'nin olayda kullandığı tabanca ile çaldığı paranın bir miktarının ele geçirildiği bildirildi.


B.D., hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, “Pişmanım, mecbur kaldım. Borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim. Bir daha böyle bir iş yapmayacağım” dedi.

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