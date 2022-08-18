İhlas Haber Ajansı

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Puşili motosiklet hırsızı kamerada

Gaziantep’te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Gaziantep'in Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi Elif Zümra Apartmanda meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.


Tanınmamak için kafasına puşi takarak binaya giren şüpheli, etrafı gözettikten sonra motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı. Tüm o anlar binanın kamerasına yansıdı.


Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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