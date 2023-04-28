Radyoloji Uzm. Dr. Duman Medical Point Gaziantep'te

Dr. Ayhan Duman Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Ayhan Duman 2004 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladı. 2013 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlık eğitimini başarılı bir şekilde bitirdi. 2013 ile 2015 yılları arasında Şanlıurfa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Uzm. Dr. Duman, 2015 ile 2023 yıllarında ise Gaziantep'te özel sektörde hizmet verdi. Dr. Ayhan Duman Türk Radyoloji Derneği ve Gaziantep Tabipler Odası üyesidir.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dr. Ayhan Duman'ın ilgi alanları ise yenidoğan hastalıkları, varis, nadir hastalıklar, kanser, gebelik olmakla birlikte, yenidoğan ve çocuklarda konjenital ve gelişimsel hastalıkların tanısı, Perkutan varis tedavileri(Lazer, Radyofrekans, Glue, Skleroterapi vs.), nadir hastalıkların tanısı, kanser hastalarının tanı ve takiplerinin radyolojik olarak değerlendirilmesi, detaylı gebelik ultrasonografisi, organ biopsileri olarak öne çıkıyor.