Rahim ağzı kanserine dikkat

Dr. Ramazan Sürücü, Türkiye'de her yıl, 3 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu ifade etti. Sürücü, yaklaşık bin 500 kadının ise rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, rahim ağzı kanserinin nedeni tamamen aydınlatılmış bir hastalık olmaması rağmen önlenebilir bir hastalık olduğunu kaydetti.

Rahim Ağzı Kanserinin önlenebilir olduğunu belirten Op. Dr. Ramazan Sürücü, “Birkaç nokta var. Bunlardan birincisi HPV aşısı. HPV aşısını 9 yaşından itibaren çocuklara, kız erkek fark etmeksizin, öneriyoruz. Aslında HPV aşısı, 100 ülkede ulusal aşılama programına girdi. Türkiye'de henüz programa girmedi ama girmesini umut ediyoruz ve girmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Küçük bir operasyonla kurtulabilirsiniz”

Kadınlardan belli aralıklarla HPV testi ve SMEAR testi yani rahim ağzı kanseri taraması yaptırması gerektiğini ifade eden Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğun Uzmanı Op. Dr. Ramazan Sürücü, “Rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri olmak üzere toplamda 3 tip kanser taranabiliyor. HPV testi ve SMEAR testine çağırdığımız kadınlarda, pozitiflik gelebilir. Bu sık görülen bir durumdur, çok endişe etmelerine gerek yok. Pozitif gelen kadınlarda kolposkopi yapılır yani, mikroskopla rahim ağzına bakılır. O durumda, eğer gerekirse, şüpheli bir durum görünürse biyopsi alınır. Biyopsi ile öncü bir lezyon saptanıp, kısa bir cerrahi işlemle kanser gelişmeden lezyonlar tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

“Tedavinin ardından gebe kalınabilir”

Erken evrede tanı konulması durumunda yapılacak uygun ameliyat ve tedavilerle yüzde 100'e varan başarı elde edilebileceğini belirten Op. Dr. Ramazan Sürücü, “Günümüzde, kadınlarda çocuk istem yaşı giderek artıyor. 30'lu hatta 40'lı yaşlarına gelip de ilk çocuğunu bu yaşlarda isteyen kadınlar oldukça fazla. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri olup çocuk isteyen kadınları sık görülüyor. Eğer erken tanı sağlandıysa rahmi koruyacak şekilde sadece rahim ağzı ve çevre dokuları alacak uygun ameliyatlarla önce kanser tedavi edilip, ondan sonra kadınların gebe kalma şansları olabilir. Gebelik tamamlandıktan sonra ise uygun tedaviler ve takipleri yapılır” şeklinde konuştu.

“HPV aşısını yapmak gerekiyor”

Rahim ağzı kanserinin korkulacak bir rahatsızlık olmadığının altını çizen Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ramazan Sürücü, “HPV pozitif gelen kişi, aile olarak da gelebiliyor ve biraz endişeli olabiliyorlar. Hiç endişe edecek bir şey yok. Cinsel aktif bir kadın veya erkek fark etmeksizin, ömründe HPV'ye yakalanacaktır. HPV, dünyada cinsel yolla bulaşan en sık görülen hastalık. Bundan korunmak HPV aşısı ile mümkün. Bu dönemde, aşıdan çok bahsediyoruz. Bu kanserin de HPV virüsünün de aşısı var. Bu aşıyı yapmak gerekiyor. Yakın gelecekte, ülkemizde de ulusal aşılama programına girebileceğini umut ediyoruz. HPV pozitif çıkabilir ancak tedavisi mümkün ve aşı ile önceden de önlenebiliyor” diye konuştu.