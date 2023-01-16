Rahim ağzı kanserine dikkat

Dr. Uğurkan Erkayıran Rahim Ocak ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle hastalıkla ilgili bilgiler paylaştı.

-Doç. Dr. Erkayıran, kadın ölümlerinde de rahim ağzı kanserinin dördüncü sırada olduğunu belirtti.

Rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen dördüncü sıradaki kanser tipi olduğuna dikkat çeken Dr. Uğurkan Erkayıran kadın ölümlerinde de rahim ağzı kanserinin dördüncü sırada olduğunu belirtti.

Rahim ağzı kanseri için Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yılda altı yüz bin yeni vaka tespit edildiğine ve 300 binden fazla ölüme sebebiyet verdiğini belirten Doç. Dr. Erkayıran, ‘'Rahim ağzı kanserinin en önemli risk faktörü HPV enfeksiyonudur. Yüksek riskli HPV tipleriyle bulaştan yaklaşık 10-13 yıl sonrasında rahim ağzı kanseri oluşmaktadır. Rahim ağzı kanserini önlemenin en etkili yolu HPV aşısı ve rahim ağzı kanseri tarama testleridir. Rahim ağzı kanseri taraması rahim ağzından alınan sürüntünün mikroskobik incelenmesi ve HPV tiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. 30-65 yaşları arasındaki kadınların her iki taramayı 5 yılda bir yaptırmaları rahim ağzında oluşabilecek patolojilerin erkenden belirlenmesini ve tedavi edilmesini sağlamaktadır. HPV aşısı rahim ağzı kanserinden korunmayı sağlayan bir diğer yöntemdir. HPV aşısı 9-26 yaş arasında ki kadınlarda toplamda 3 doz olacak şekilde uygulanmaktadır. HPV aşısını ve rahim ağzı kanser tarama testlerini yaptırmayı ihmal etmeyelim unutmayalım ki rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Erken tanı hayat kurtarır. Herkese sağlıklı kansersiz bir ömür dilerim'' dedi.