Rahim tümöründen Liv Hospital Gaziantep'te kurtuldu

Uzun süredir karın, kasık ağrısı ve aşırı kanama şikayetleri olan ve yapılan tetkiklerde rahminde 7 santimetrelik miyom (tümör) tespit edilen hasta, şifayı Liv Hospital Gaziantep'te buldu.

Gaziantep İslahiye ilçesinde yaşayan Mevlüde Yıldırım (52), Liv Hospital Gaziantep'e karın, kasık ağrısı ve aşırı kanama şikayetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastanın 4 sezaryen geçirdiği ve rahim bölgesinde 7 santimetre büyüklüğünde miyom (tümör) olduğu tespit edildi. Liv Hospital Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevdet Hakan Başar, başarılı bir ameliyat sonrası rahim bölgesinde bulunan 7 santimetre büyüklüğündeki miyomu ve rahmini alarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

“Kapalı rahim ameliyatı ile hastamız sağlığına kavuştu”

Yaptıkları tedavi ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Cevdet Hakan Başar, “Hastamız, bize başvurduğunda karın, kasık ağrısı ve aşırı kanaması olduğunu dile getirdi. Hastanemizde yapılan tetkikler sonucu rahim bölgesinde 7 santimetre büyüklüğünde miyom olduğunu tespit ettik, bunun neticesinde kapalı rahim ameliyatı olması gerektiğini dile getirdik. Kendisi bizlere 4 kez sezaryen doğum gerçekleştirdiğini ve başka sağlık kuruluşlarında netice alamadığını ifade etti. Biz de kendisine ameliyatının başarılı bir şekilde geçeceğini ve bu ağrılardan kurtulacağını söyledik. Kapalı rahim ameliyatı ile hastamızın miyomu ve rahmini alarak yeniden sağlığına kavuşmasını sağladık” dedi.

“Op. Dr. Cevdet Hakan Başar'a çok teşekkür ederim”

Liv Hospital Gaziantep'e ağrı şikayetleri ile gelen hasta Mevlüde Yıldırım ise uzun zamandır ağrıları ile ilgili şikayetleri olduğunu ve birkaç kez diğer sağlık kuruluşlarına gittiğinde netice alamadığını ifade ederek, “Bir gün evde otururken ellerimin ve ayaklarımın şiştiğini hissettim. Ağrılarım çoğalmaya başladı. Bunun neticesinde yakınlarım beni Liv Hospital Gaziantep'e Op. Dr. Cevdet Hakan Başar hocamıza yönlendirdi. Kendisi ile görüştüğümde 4 sezaryen geçirdiğimi ve şikayetlerimin olduğunu dile getirdim. Kendisi hemen benden tetkik yaptırmamı söyledi. Cevdet Bey sonuçları gördüğünde ameliyat olmamı ve rahim bölgemde 7 santimetre büyüklüğünde miyom olduğunu dile getirdi. Sakin ve işinde tecrübe sahibi olduğunu gördüğümde ameliyatı kabul ettim. Ameliyat başarılı geçti. Ameliyat sonrası ağrılarımın azaldığını fark ettim. Hastane de ameliyat öncesi ve sonrası geçirdiğim zaman da bütün sağlık çalışanları büyük özveri ile her konuda destek oldu. Şuanda şikayetlerimin hiç biri kalmadı. Öncelikle Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Op. Dr. Cevdet Hakan Başar'a ve Liv Hospital Gaziantep çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.